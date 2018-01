Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doente com cancro terminal emociona-se ao chegar a Portugal

“Foram buscar-me. São os meus anjos”, diz Daniel Raimundo ao agradecer aos bombeiros.

Por Sofia Garcia | 01:30

Lágrimas correram pelo rosto de Daniel Raimundo, 43 anos, o emigrante na Bélgica a quem foi diagnosticado um cancro em fase terminal e que chegou esta segunda-feira ao Barreiro, graças ao gesto solidário dos bombeiros locais.



Daniel Raimundo e os quatro elementos dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste foram recebidos entre aplausos e muita emoção no quartel. Ao CM, Daniel mostrou-se emocionado e feliz: "É a concretização de um sonho. Estou feliz aqui e com mais força para lutar". "Agora que cheguei ao meu País vou lutar com muita força. Vou vencer isto", disse.



O regresso a Portugal ficou seriamente comprometido perante o custo de 10 mil euros para regressar com acompanhamento clínico. "Irritado, cheguei a perder a esperança, mas decidi pedir ajuda no Facebook e estes anjos (referindo-se aos bombeiros) foram buscar-me. São os meus anjos".



Setenta horas depois de ter colocado um emocionado pedido a circular nas redes sociais, Daniel obteve resposta da corporação, que destacou três operacionais e uma enfermeira pro-bono para o trazerem. "Esta é a finalidade de ser bombeiro. Foi fácil decidir. Tínhamos de cumprir esta missão", avançou o comandante Acácio Coelho.



Adepto do Sporting, Daniel Raimundo, a quem Bruno de Carvalho dedicou a Taça da Liga conquistada no sábado frente ao V. de Setúbal, foi convidado a assistir ao encontro entre o Sporting e o V. de Guimarães, esta 4ª feira, jogo em que dará o pontapé de saída.