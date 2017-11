Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doente do coração morre com legionella

Mulher de 76 anos é a quinta vítima mortal da bactéria. Número de pessoas diagnosticadas com a doença sobe para 50.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Tinha 76 anos e foi a quinta vítima do surto de legionella no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Entrou com um quadro de fadiga excessiva e falta de ar. Ao que o CM apurou, foi-lhe diagnosticada uma insuficiência cardíaca descompensada e foi internada. Acabou por apanhar a bactéria e o seu estado piorou. Morreu no domingo, dia 12 de novembro, segundo o comunicado da Direção-geral de Saúde (DGS).



O número de casos confirmados de doença dos legionários subiu para 50. De acordo com os números da DGS, os casos são todos de pessoas com história de doença crónica e/ou fatores de risco, sendo 34 pessoas com mais de 70 anos e 29 mulheres. Ainda estão seis doentes nos Cuidados Intensivos e dez tiveram alta.



Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, disse que o período de incubação prolonga-se por dez dias (até hoje), mas a DGS vai estar atenta até 20 dias após o contágio (termina dia 24).



As investigações continuam e a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) entraram também em campo. Inspetores das duas entidades já estiveram no hospital.



Entretanto aguardam-se os resultados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) que podem determinar as responsabilidades neste surto e o que falhou.



Em causa está a Such-Veolia, uma empresa parceira dos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais, que tem a responsabilidade das torres de refrigeração, e da própria administração do hospital que tem a responsabilidade da rede interna de água e que contratou o Instituto Superior Técnico (IST) para fazer as análises.



Ministro pediu desculpa e sugeriu indemnizações

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, pediu, no Parlamento, desculpa pelo surto de legionella no São Francisco Xavier e sugeriu que as vítimas sejam indemnizadas pelos responsáveis.



Disse que os utentes são também "credores de um pedido de desculpa do hospital, da empresa ou das empresas que tinham a responsabilidade de fazer a vigilância das condições de segurança, e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo".



Bactéria detetada no centro de Saúde

Foi detetada legionella no centro de saúde de Mangualde. O problema já tinha surgido em 2016 e a Administração Regional de Saúde do Centro confirmou que voltou a ser detetada em nova colheita a 19 de outubro.