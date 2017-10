Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doente espera oito meses por consulta

Pedido de consulta de ortopedia feito a 24 de maio, em Lisboa.

Por Sónia Trigueirão | 08:22

Ana Cristina Melo, 49 anos, de Lisboa, precisa de uma consulta de ortopedia desde 24 de maio, mas foi informada, em agosto, pelo Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), ao qual pertencem os hospitais de S. José e Curry Cabral, que só tem vaga a 23 de janeiro de 2018. Um intervalo de oito meses que ultrapassa o tempo máximo de espera para uma consulta de primeira vez, com prioridade "normal", que segundo lei é de 150 dias, ou seja, cinco meses.



Ao CM, Ana Cristina Melo, cabeleireira, explica que trabalha "muitas horas de pé por dia" e que por vezes não aguenta com dores nos calcanhares. Questionou o CHLC, tendo recebido a 1 de setembro uma carta a informar que o hospital lamenta o tempo de espera para a consulta de ortopedia, "que se deve ao enorme número de pedidos", que chegam de todo o País. "É-nos impossível fazer a marcação conforme o pedido e cumprir os tempos máximos de resposta garantidos", refere a carta.



Fonte do CHLC garante ao CM, no entanto, que, de acordo com dados de agosto, "a mediana até à realização da primeira consulta na especialidade de ortopedia situa-se nos 111,8 dias, sendo o tempo médio de resposta a um pedido dos Cuidados de Saúde Primários de 115 dias". Os mesmos dados revelam que, mesmo assim, foram realizadas fora de tempo 1198 consultas em agosto.



Sindicato denuncia falta de ortopedistas

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul, afeto à FNAM, denunciou a falta de ortopedistas no Hospital de S. José, em Lisboa. A Ordem dos Médicos deliberou a 8 de julho de 2016 que as equipas de urgência de ortopedia deviam ter quatro médicos em cada 24 horas e no S. José o que estava a acontecer é que havia apenas dois ou três clínicos. Diz o sindicato que os doentes têm sido transferidos para o Curry Cabral. Ao CM, fonte do Centro Hospitalar de Lisboa Central refere que tem o número de médicos recomendado.