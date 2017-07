Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doente oncológica fica em maca num corredor

Mulher, de 58 anos, em fase adiantada da doença, deu entrada nas Urgências, com vómitos.

Por João Mira Godinho | 01:30

Uma doente oncológica terminal, que deu entrada na manhã de domingo nas Urgências do hospital de Faro e foi encaminhada para o serviço da especialidade, passou ontem quase todo o dia deitada numa maca num corredor. Só ao final da tarde foi novamente enviada para as Urgências.



"A minha mãe começou a vomitar na noite de sábado. No domingo foi transportada de ambulância para Faro", conta ao CM Fátima Guerreiro, residente em Algoz, Silves.



Chegaram ao hospital "pelas 10h00", com a doente, Manuela Guerreiro, de 58 anos, a ficar no Serviço de Observação. Pelas 18h00, quando Fátima deixou a unidade de saúde, disseram-lhe que a mãe "ia ser colocada nos Cuidados Paliativos".



Contudo, ontem de manhã, quando chegou ao hospital, encontrou Manuela "numa maca, no corredor do Serviço de Oncologia". "Ali ficou, ao longo do dia, sem ser observada por um médico e sem qualquer privacidade. Nem quando eu precisava de lhe mudar as fraldas", acusa ainda a filha.



Só pelas 17h30, após o CM confrontar a administração do Centro Hospitalar do Algarve e de Fátima apresentar queixa, é que Manuela Guerreiro foi transferida, de novo, para as Urgências, onde ficou internada no Serviço de Observação.



Espera cinco meses por colonoscopia

Manuela começou a sentir dores abdominais em novembro. No entanto, diz a filha, mesmo apresentando valores oncológicos elevados nas análises, só em abril foi sujeita a uma colonoscopia total que confirmou o cancro. Foi operada em maio, mas a doença está espalhada pelo corpo.



Transferência pela "agudização do estado"

O Centro Hospitalar do Algarve (CHA) explicou ao CM que a transferência para o Serviço de Oncologia foi decidida na "sequência da agudização do estado clínico da utente" para "observação da especialidade".



Garantindo que a utente esteve ontem em "observação e tratamento", o CHA disse que o regresso ao Serviço de Observação foi para "assegurar a vigilância e observação pela equipa médica e enfermagem 24 horas por dia".



SAIBA MAIS

253 mil

pessoas são servidas pelo hospital de Faro. Número que, no verão, duplica ou triplica devido ao número de turistas. Desde 2013 que foi administrativamente unificado com os hospitais de Portimão e Lagos, no Centro Hospitalar do Algarve.



Plano de contingência

Para fazer face ao verão e à crónica falta de médicos, foi adotado um plano de contingência, com utentes de várias especialidades a serem enviados diretamente para os serviços, após triagem nas Urgências.