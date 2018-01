Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doentes com legionella internados no público

Foram diagnosticados 11 doentes, e dois deles estão internados nos cuidados intensivos.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

O número de doentes diagnosticados com a bactéria legionella, na sequência do surto do hospital CUF Descobertas, em Lisboa, subiu esta terça-feira para 11. Oito são mulheres e três são homens. Ao que o CM apurou, três destes doentes estão internados em hospitais públicos.



Fontes ligadas ao processo garantem que os doentes estão estáveis, embora dois deles estejam internados nos cuidados intensivos, um na CUF e outro numa unidade pública.



O hospital CUF Descobertas tem estado a contactar todos os doentes que estiveram internados entre 6 e 26 de janeiros e já assumiu a responsabilidade de pagar as despesas de despistagem da bactéria, assim como as dos doentes internados. Aguardam-se os resultados das análises para se perceber a origem efetiva do surto, que para já indica ter sido dentro da unidade privada e transmitido através dos chuveiros, que foram selados como medida preventiva.



Entretanto, o Bloco de Esquerda quer que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, se apresente no Parlamento, com urgência. Os bloquistas querem esclarecimentos para perceber como foi possível acontecer esta contaminação, quais os procedimentos em curso, e como se pode melhorar a prevenção e o controlo bacteriológico das redes de água e sistemas de refrigeração.