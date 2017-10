Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doentes com tipo raro de leucemia em remissão prolongada

Novos remédios permitem aos doentes viver sem sintomas.

Por Cláudia Machado | 09:04

A Leucemia Mieloide Crónica (LMC) é "um tipo de cancro da medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, e que se prende com alterações genéticas". É uma doença rara, com sintomas que podem passar impercetíveis, mas que tem tratamento. A inovação tecnológica permitiu desenvolver medicamentos capazes de colocar uma parte dos doentes em remissões prolongadas. São anos sem sintomas, sem remédios, com uma vigilância médica cada vez mais espaçada.



"Há imensos casos de doentes com remissões de 10 ou 15 anos. Com os novos medicamentos, falamos cada vez mais de remissões muito prolongadas. Ainda não podemos dizer com certeza que estão curados, há muita investigação a fazer, mas hoje em dia é que a LMC se tornou mesmo numa doença crónica", explica ao CM Isabel Ribeiro, médica hematologista, referindo-se a tempos em que os tratamentos não eram suficientes para impedir que a doença evoluísse.



"A LMC tem três fases: a crónica, a acelerada e a de agudização. Hoje em dia, com os novos tratamentos, a quase totalidade dos doentes não passa, felizmente, para as fases mais avançadas", refere a especialista.



Os sintomas iniciais são também escassos ou difíceis de diferenciar. "A doença pode não dar sintomas durante algum tempo. As queixas mais frequentes passam pelo cansaço fácil, palidez, dificuldade em fazer tarefas normais. Podem aparecer nódoas negras com mais facilidade e uma sensação de desconforto abdominal", conclui Isabel Ribeiro.



"Parei a medicação há 7 anos e não tenho sinais da doença"

Michelle Burigo, de 39 anos, tinha apenas 20 quando os primeiros sintomas de Leucemia Mieloide Crónica surgiram. "Eram muito parecidos aos sintomas de gripe. Tinha dores no corpo, uma sensação de cansaço. Como andava a estudar muito, associei os sintomas ao meu ritmo de vida", explica ao CM a advogada.



O diagnóstico foi feito alguns meses depois do início dos sintomas, através de uma simples análise sanguínea. "Tomava algumas vitaminas e fui ao médico porque queria que me receitasse um suplemento mais forte. Mandou-me fazer análises e foi detetada a doença", recorda Michelle, que está em remissão prolongada.



"Não tomo a medicação há sete anos, desde a minha segunda gravidez, e faço uma vida completamente normal. Faço análises regulares, de oito em oito meses, e estou atenta, mas não tenho sinais da doença", conclui.