Doentes em macas e cirurgias suspensas com epidemia de gripe

Vários hospitais já acionaram os Planos de Contingência e estão a contratar mais camas.

Por Sónia Trigueirão, Edgar Nascimento e Pedro F. Guerreiro | 01:30

A atividade gripal no País é considerada de leve a moderada, mas os hospitais do Serviço Nacional de Saúde já estão a registar aumentos da afluência de doentes. Em algumas unidades há pessoas internadas em macas nos corredores e suspenderam cirurgias.



O Plano de Contingência que prevê, por exemplo, o adiamento das cirurgias programadas que obrigam ao internamento e a contratação de camas extra já foi acionado em alguns hospitais, como é o caso do Centro Hospitalar Lisboa Norte, ao qual pertence o Hospital de Santa Maria. Foram abertas 40 camas para internamento, após um aumento médio de 100 doentes/dia, face ao mesmo período de 2017. O serviço de Urgência do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho registou um acréscimo de 25% no afluxo de utentes na última semana de dezembro. Segundo o hospital, que também acionou o Plano, "o fluxo de doentes muito graves tem conduzido a cerca de 40 internamentos/dia". No Algarve, o Centro Hospitalar e Universitário (hospitais de Faro e Portimão) implementou um Plano de Contingência e reforçou as equipas nos serviços de Urgência.



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse ontem que a atividade gripal é crescente, "mas controlada e dentro do expectável para a época", tendo sido internados 15 doentes nos Cuidados Intensivos, oito dos quais na última semana. O vírus dominante em circulação é do tipo B: a intensidade é menor do que nos vírus de tipo A. E apesar da vacina que tem sido administrada em Portugal não conter uma das estirpes do vírus B dominante, Graça Freitas garante que é eficaz e que reduz as complicações que a gripe pode provocar.



60 camas extra

O Centro Hospitalar de Lisboa Norte contratou 60 camas externas para doentes em situação de alta à espera de vaga na Rede de Cuidados Continuados.



Vírus Yamagata

Os vírus do tipo B foram detetados em 85% dos casos de gripe, sendo na sua maioria da linhagem Yamagata.



Sem dinheiro para aquecer as casa

Os portugueses estão entre os europeus que menos capacidade financeira têm para o aquecimento das habitações. Segundo um relatório do Eurostat, divulgado ontem, 22% dos portugueses não conseguem aquecer as casas.



Cuidados redobrados com temperaturas baixas e chuva forte

Os próximos dias vão ser de inverno rigoroso em Portugal continental. As temperaturas vão baixar significativamente em todo o País, com a mínima a descer entre 10 e 15 graus. Prevê-se temperaturas negativas em vários distritos, o que obriga a cuidados redobrados de prevenção para o frio: beber bebidas quentes, evitar o álcool, vestir várias camadas de roupa quente, não praticar exercício físico no exterior e ter cuidado com aquecedores, lareiras, velas e salamandras no interior das casas.

Está prevista para hoje chuva forte, de norte para sul, e possibilidade da queda de neve a partir dos 800 metros. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento poderá soprar com rajadas até 70 quilómetros/hora. Na costa ocidental, estão previstas ondas com 4 a 5 metros, que se devem manter durante o fim de semana. A Proteção Civil aconselha a adotar uma condução defensiva, a não atravessar zonas inundadas, garantir a fixação das estruturas soltas (andaimes e placards), ter cuidado junto de áreas arborizadas e especial cuidado junto da orla costeira, não praticando pesca desportiva e passeios à beira-mar.