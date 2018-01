Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doentes internados em macas vários dias

Equipa de enfermagem da Urgência revela que salas para 24 doentes chegam a ter 80.

Por Pedro F. Guerreiro | 01:30

Doentes internados em macas durante dias e até semanas. Salas com capacidade para 24 doentes que chegam a ter 80, sem privacidade ou segurança, para apenas cinco enfermeiros.



Estas e outras situações foram denunciadas pela equipa de enfermagem do serviço de Urgência do Hospital de Faro numa carta enviada à administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que gere aquela unidade, por temerem "pela segurança de doentes e profissionais".



"Com 60 ou 80 utentes em macas é o caos, com doentes literalmente uns em cima dos outros. E infelizmente, no caos, aumenta o risco de erro, o que pode colocar em causa a vida humana", assumiu ao CM uma enfermeira daquela unidade.



Também Sérgio Branco, presidente da Secção do Sul da Ordem dos Enfermeiros, assume as queixas e diz que "se vive uma situação de indignidade no serviço de Urgências".



Já o Conselho de Administração do CHUA disse ontem ao CM não ter recebido "formalmente o documento", mas adianta que, "apesar dos picos de afluência, consegue dar respostas de qualidade aos utentes".



Costa promete mais enfermeiros

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou ontem que as Finanças autorizaram "um reforço da contratação de enfermeiros até ao final de março".



O governante não adiantou quantos profissionais vão ser contratados e diz que a resposta aos casos de gripe tem sido adequada.



Livro marca "mobilização da sociedade" em defesa do Serviço Nacional de Saúde

"O que estamos aqui a lançar é muito mais do que um livro, é um amplo debate e uma ampla mobilização da sociedade em defesa do Serviço Nacional de Saúde", disse ontem, em Coimbra, João Semedo que, com António Arnaut, escreveu uma obra com propostas para uma nova lei de bases da Saúde.



António Costa considerou ser "uma excelente altura" para fazer uma reflexão profunda, enquanto Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, prometeu levar a proposta ao Parlamento.



PORMENORES

Carta sem resultados

Outra carta a denunciar a degradação das condições de trabalho e assistenciais foi entregue à anterior administração do CHUA, em agosto. No entanto, os enfermeiros dizem na missiva agora enviada não ter registado "quaisquer intenções de mudança, bem pelo contrário".



"Vários dias terríveis"

José Manuel Ferreira, diretor das Urgências, assumiu "dificuldades de recrutamento" e "vários dias terríveis", nas últimas semanas. Pelo contrário, ontem foi "um dia calmo".



Isenção de culpas

"Tendo em conta as condições em que estamos a exercer (...), parece-nos óbvio que não podemos ser responsabilizados por eventuais consequências nocivas para a instituição ou utentes", dizem os enfermeiros.