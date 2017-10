Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doentes no Egas Moniz apanham infeção ocular

Vários utentes desenvolveram problemas depois de terem sido submetidos a um tratamento de oftalmologia.

Por Sónia Trigueirão e Cláudia Machado | 02:03

Vários doentes do Hospital Egas Moniz, que pertence ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), desenvolveram uma infeção nos olhos depois de um tratamento oftalmológico realizado na unidade. Ao que o CM apurou, três destes doentes deram entrada nas Urgências do Hospital Santa Maria entre 13 e 14 de outubro, tendo pelo menos dois deles, um homem e uma mulher, com mais de 60 e 70 anos, respetivamente, ficado internados com diagnóstico de infeção.



Fonte hospitalar explicou ao CM que a infeção terá sido desenvolvida "numa das salas de tratamentos oftalmológicos e que o local já foi devidamente desinfetado". Quando os doentes deram entrada no Santa Maria, o Egas Moniz foi alertado para o sucedido e contactou todos os utentes que tinham sido sujeitos a tratamento na sala infetada e no mesmo dia. "Nem todos os doentes desenvolveram infeção, mas os que desenvolveram foram identificados", afirmou a mesma fonte, sublinhando que alguns dos doentes foram submetidos a intervenção cirúrgica para resolver o problema, mas já estão devidamente tratados.



O Conselho de Administração do Hospital Egas Moniz limitou-se a responder "que se registou uma intercorrência com alguns doentes relacionada com a intervenção oftalmológica ocorrida há algumas semanas, que foi devidamente abordada e monitorizada pelos profissionais do serviço. Neste momento, todos os doentes encontram-se clinicamente bem".



Seis ficam cegos com troca de medicamento

A 17 de julho de 2009, seis pessoas ficaram total ou parcialmente cegas, depois de lhes terem sido administradas injeções intraoculares no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A investigação concluiu que houve uma troca de remédios. Caso diferente e mais trágico do que o registado agora no Hospital Egas Moniz, em que à partida os doentes estão bem e não houve troca de remédios mas sim uma situação de infeção hospitalar.



No caso do Hospital de Santa Maria, a unidade assumiu o erro e pagou indemnizações aos doentes. Um desses utentes, que cegou completamente, recebeu uma indemnização nunca antes paga por um hospital público em Portugal: 246 mil euros.



Um farmacêutico e a técnica de farmácia envolvidos no caso foram acusados pelo Ministério Público, mas em tribunal e depois de um ano de julgamento acabaram absolvidos.