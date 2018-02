Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois bebés diagnosticados com gripe A na Guarda

Uma das crianças deverá ter alta amanhã, domingo.

17:53

Dois bebés, de oito e sete meses foram diagnosticados com Gripe A, no Hospital Sousa Martins, na Guarda.



O CM sabe que o primeiro caso, o bebé de oito meses de idade, deu entrada na unidade hospitalar no passado dia 15 e deverá ter alta amanhã (domingo).



Já o segundo bebé infetado com Gripe A entrou esta madrugada de sábado no Hospital da Guarda, onde permanece sob vigilância.



De acordo com várias fontes hospitalares ouvidas pelo CM, o caso não está a ser visto como uma situação problemática ou alarmante.