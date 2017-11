Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois casais aguardam luz verde para barriga de aluguer

Decisão final sobre o caso da avó que quer carregar na barriga o próprio neto será a 15 de dezembro.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Há dois casais que, neste momento, aguardam uma decisão do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) para poderem avançar com os respetivos processos de gestação, ou seja, ter um filho com recurso a uma barriga de aluguer.



Ao todo, segundo apurou o CM, entre 1 de maio de 2016 e 6 de outubro de 2017, o CNPMA recebeu 99 pedidos de informação, mas só deram entrada três pedidos efetivos para iniciar processos.



O primeiro caso foi o de um casal que, a 7 de agosto, entregou o pedido para uma gestação de substituição com recurso a uma gestante, ou seja, barriga de aluguer, de 50 anos, que será a própria avó da criança. Este casal já recebeu o parecer positivo por parte da Ordem dos Médicos, segundo anunciou ontem o bastonário Miguel Guimarães.



Mas esta é apenas mais uma etapa que se pode considerar ultrapassada, pois o casal ainda tem de aguardar pela decisão final do CNPMA. Segundo o presidente do CNPMA, Eurico Reis, no próximo dia 24 de novembro será aprovado o modelo de consentimento informado e depois sim, a 15 de dezembro, é que o conselho reúne novamente para tomar a decisão final sobre este caso.



O casal, cuja gestante será a própria avó da criança, é português. A mulher, Isabel, não tem útero - devido a uma doença, endometriose. No entanto, conseguiu congelar dois óvulos bons, apesar de ter tido um problema de saúde que a obrigou a fazer quimioterapia. A mãe de Isabel tem 50 anos e teve dois partos normais é a gestante.



Ao ‘Expresso’, Maria disse que a sua atitude era "um ato de amor". Perante a notícia do parecer positivo da Ordem, Isabel disse que estava muito feliz.



"É mais uma vitória, mais uma barreira que cai. Constrói todas as coisas importantes da tua vida com base no verdadeiro amor e verás que para os sonhos não há impossíveis", acrescentou Isabel.



Parecer da Ordem dos Médicos é puramente técnico

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, explicou ontem ao Correio da Manhã que o parecer homologado pelo Conselho Nacional da Ordem e enviado ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), na semana passada, é um parecer puramente "técnico". Miguel Guimarães frisa que não estão em causa questões de ética.



PORMENORES

Suportar gravidez

A gestação de substituição, vulgarmente apelidada de barriga de aluguer, verifica-se quando uma mulher se dispõe a suportar uma gravidez por conta de outrem, isto é um casal, e a entregar a criança após o parto, renunciando aos seus poderes e deveres da maternidade.



Gestante nada recebe

Para poderem iniciar uma gestação de substituição, o casal e a gestante (mulher que vai suportar a gravidez) devem recorrer a um centro de procriação medicamente assistida, público ou privado, para que seja atestada a infertilidade da mãe e a situação psicológica da gestante. E a gestante não receberá qualquer pagamento, à exceção das despesas médicas.



Parecer em 60 dias

Após os pedidos ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), é solicitado um parecer não vinculativo à Ordem dos Médicos. As decisões terão de ser tomadas num prazo máximo de 60 dias. Se durante o processo surgirem dúvidas, o CNPMA pode pedir uma avaliação completa e independente do casal beneficiário e da gestante de substituição por uma equipa técnica e multidisciplinar.



Centro no Alentejo para ajudar casais espanhóis

O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) está a debater a ideia de "criar atrativos" para as crianças de casais estrangeiros resultantes da gestação assistida que nascerem em Portugal.



Em declarações ao CM, Eurico Reis, presidente do CNPMA, explicou que se trata do facto de o conselho "dar um documento que atesta que a criança é filha do casal" em causa, isto porque em muitos países será complicado o registo de filiação.



Dos 99 pedidos de informação que chegaram ao CNPMA, 41 são estrangeiros.



De acordo com Eurico Reis, a maior parte dos pedidos são de Espanha, o que podia ajudar também a fundamentar a criação de um Centro de Procriação Medicamente Assistida no Alentejo e a aproveitar mais a unidade da Beira Interior, que está subaproveitada.



Segundo o responsável pelo CNPMA, ainda são muitas as resistências à gestação de substituição, quando a sociedade devia era ter "compaixão" e "solidariedade" pelas mulheres que, por motivos clínicos, não podem engravidar.