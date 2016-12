Dois golfinhos nasceram no Estuário do Sado

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Duas crias de roazes (golfinhos) do Estuário do Sado nasceram em 2016, anunciou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), aumentando para 29 o número destes animais atualmente existentes naquela área.A primeira cria nasceu em agosto e a outra em outubro, mas o ICNF refere, em comunicado, que optou por não divulgar os nascimentos nessas datas para "proteger as novas crias".A escolha do nome dos novos animais vai ser feita pelos alunos de uma escola da região, conforme decisão do Conselho Estratégico da Reserva Natural do Estuário do Sado.