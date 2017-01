Dois santos para banir estacionamento abusivo

"Será demolido um edifício que acolheu uma carpintaria, com o objetivo de criar ali uma bolsa de aparcamento. Os veículos deixarão de estar estacionados no terreiro. Há utentes do lar e centro social que têm mobilidade reduzida e temos de ter em conta o acesso de veículos prioritários. As duas instituições estão muito empenhadas em devolver a dignidade àquele terreiro", explicou o autarca Domingos Bragança.



No âmbito do processo de requalificação da zona de Couros, será criada nas traseiras do edifício da Ordem de S. Francisco uma pequena bolsa de estacionamento destinada a veículos imprescindíveis em eventos de foro religioso (funerais e casamentos) que ali se realizam regularmente."Será demolido um edifício que acolheu uma carpintaria, com o objetivo de criar ali uma bolsa de aparcamento. Os veículos deixarão de estar estacionados no terreiro. Há utentes do lar e centro social que têm mobilidade reduzida e temos de ter em conta o acesso de veículos prioritários. As duas instituições estão muito empenhadas em devolver a dignidade àquele terreiro", explicou o autarca Domingos Bragança.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Largo de S. Francisco, no centro da cidade de Guimarães, vai receber duas esculturas: uma de S. Gualter, padroeiro das Festas Gualterianas, e outra do contemporâneo S. Francisco, dois discípulos franciscanos que viveram em Guimarães no século XIII.As imagens vão ficar no terreiro situado em frente à igreja e ao Convento de S. Francisco. A solução surge como uma nova tentativa para eliminar de vez o estacionamento abusivo naquele local - um dos principais problemas na zona e que implica vários constrangimentos para os utentes e funcionários do lar e centro de dia.Numa reunião realizada entre o presidente da autarquia vimaranense e o ministro da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco, ficou ainda decidido implementar um sistema de controlo de acesso de automóveis para veículos estritamente prioritários, cuja fase de instalação está ainda em curso.