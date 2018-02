Dois sismos registados na Madeira

Abalos aconteceram segunda-feira e esta madrugada.

O arquipélago da Madeira registou dois sismos nas últimas horas.



Segundo os dados facultados online pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, foram registados dois sismos, um na segunda-feira e outro já esta madrugada.



O primeiro aconteceu às 17h24 de segunda-feira e teve uma magnitude de 2.1 na escala de Richter, com epicentro a sul da Ribeira Brava.



Já o segundo, que aconteceu hoje às 00h17, apresentou uma magnitura de 1.5 na escala de Richter, com o epicentro a sudoeste da Ribeira Brava.