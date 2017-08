Dolores Aveiro responde às perguntas dos fãs

Mãe de Cristiano Ronaldo fez um direto na sua página do Facebook.

20:06

Grata pelo carinho que recebe no mundo virtual e por ser acompanhada por tantas pessoas, a mãe de Cristiano Ronaldo disponibilizou-se para responder a algumas curiosidades dos internautas e fez recentemente um direto na sua página do Facebook. Desde que aderiu às redes sociais que Dolores Aveiro tem-se mostrado muito ativa, partilhando vários momentos do seu dia-a-dia com os seguidores.

Apesar de atualmente não viver na terra onde nasceu, ilha da Madeira, a mãe do capitão da Seleção Nacional confessou inicialmente que espera um dia voltar a viver "de vez" na sua terra natal. "Claro que sim. É a minha terra", afirmou.

Aos 62 anos, Dolores Aveiro preocupa-se com o corpo e não descura o exercício físico, o que faz com que se mantenha "jovem".

"Fazer exercício, andar muito e ter cuidado com o corpo. É assim que me mantenho jovem", explicou.

Uma das curiosidades dos seus seguidores era saber qual a sensação de ser mãe do melhor jogador do mundo. Algo que Dolores não hesitou em responder, afirmando ser um "orgulho muito grande".

Por último, houve quem já estivesse a pensar na época natalícia e quisesse saber como vai ser o Natal da mãe de Ronaldo. "Tenho esperança de passá-lo na minha terra porque é muito bonito e o fim do ano também, com a família toda e amigos", disse.