Dono de cão encontra pão com pregos em parque de Lisboa

"Ameaça" para animais foi encontrada na Ajuda.

22:50

João passeava o cão num parque público da Ajuda, em Lisboa, quando encontrou vários pedaços de pão com pregos que poderiam ser ingeridos pelos animais da zona.

O homem partilhou várias fotos do alimento "armadilhado" no Facebook com o objetivo de alertar os donos dos animais para prevenir futuras situações similares.

A publicação, feita numa página criada pelo dono para o animal, e intitulada Pó d’Arroz, já conta com mais de 14 mil partilhas. Nela, o homem relembra que este tipo de "minas" pode colocar em risco tanto animais como crianças.

"Escrevo esta carta como tentativa de chegar ao máximo numero de pessoas e alertar para situações deste género que podiam ter transformado a rotina normal de segunda-feira num verdadeiro pesadelo com resultados inimagináveis", diz João na publicação, relembrando que "99% dos cães não teriam força para recusar um pedaço de pão oferecido na rua".