Dor crónica afeta cerca de 37% dos portugueses

Patologia pode surgir em vários contextos e ser agravada por traumatismos ou associada a um pós-operatório.

Por Francisca Genésio | 07:52

Cerca de 37% dos adultos portugueses sofrem de dor crónica, sendo que, deste total, 14% têm a doença com intensidade moderada ou intensa. Os dados contam do estudo ‘Epidemiologia da dor crónica em Portugal’, que contou com a participação de 5094 adultos.



"A dor crónica é mais grave do que a aguda. Isto porque a dor aguda é imediata, um sintoma. Tratada a doença, a dor desaparece. A dor crónica é o contrário disto. É a dor que persiste para além do motivo que a gerou e, com essa persistência ao longo do tempo, ela própria vira a doença", explicou ao CM José Caseiro, médico anestesiologista e coordenador da Unidade de Tratamento da Dor do Hospital dos Lusíadas, em Lisboa.



A doença pode surgir no contexto de várias patologias (cancro, artrose, zona, entre outras) e ser agravada por traumatismos ou posições forçadas ou incorretas. Pode também estar associada a um período pós-operatório ou surgir sem causa aparente, segundo os especialistas. De acordo com o estudo, a dor crónica é mais prevalente nas mulheres e em grupos populacionais mais vulneráveis e manifesta-se sobretudo na região lombar do corpo (42%).



Os pés, ombro e cabeça surgem como as partes do corpo em que não é tão comum surgir a doença (12%).



"Obsessão pela procura da cura"

Manuela Valente, de 44 anos, foi submetida a uma cirurgia para reconstrução do ligamento escafolunar em 2016. "Depois da operação, fiquei com uma sequela: a algoneurodistrofia, que me provoca uma dor neuropática, ou seja, ao nível do sistema nervoso", explicou ao CM a delegada médica.



"Foi um grande choque porque é uma doença crónica, incurável. Procurei várias opiniões, entrei numa busca obsessiva pela procura da cura, mesmo além-fronteiras", relembra. Atualmente, faz acompanhamento multidisciplinar. "Os tratamentos reduziram, significativamente, os meus picos de dor", conta.



"6 meses para se obter o diagnóstico"

José Caseiro, médico anestesiologista no Hospital dos Lusíadas

CM: Quanto tempo demora a diagnosticar, com certeza, a dor crónica?

José Caseiro – Para uma dor ser crónica tem de durar há algum tempo. Mas tudo precisa de ser analisado, sobretudo se antes a dor tiver uma causa. No entanto, diria que são necessários cerca de seis meses para se conseguir diagnosticar.



– O que sente um doente com dor crónica?

– A dor neuropática, ao nível do sistema nervoso, pode evoluir para uma dor crónica. Tudo depende do quadro clínico em si, da origem. Mas a maior parte dos doentes queixa-se de ter picos de dor, ardor, comichão, sensação de choque elétrico, intolerância ao toque, etc.



Alívio de sintomas com atividades de relaxamento

Vários estudos internacionais têm apontado o yoga e pilates como duas das atividades que mais ajudam no combate à dor crónica, à semelhança da acupuntura.



As duas primeiras atividades são boas fontes de exercício, mas devem ser evitados movimentos de braços acima da cabeça e posturas mantidas durante muito tempo. Já a acupuntura estimula os nervos localizados nos músculos e outros tecidos, o que altera o tratamento de dor no cérebro e na medula espinal.



Segundo os especialistas, melhora ainda a rigidez muscular e a mobilidade articular, aumentando a microcirculação local, o que ajuda a reduzir o inchaço. Também as massagens terapêuticas são aconselhadas pelos especialistas para tratar a dor crónica, isto é, aliviar os sintomas.



Segundo os clínicos, a massagem, além de um efeito analgésico momentâneo em doentes com dor crónica, promove também o relaxamento e a flexibilidade de músculos tensos; auxilia na recuperação de lesões por esforço repetitivo e evita a formação de tecido cicatricial a nível muscular, após a ocorrência de uma lesão.



Apoio multidisciplinar nos tratamentos

Perfusões endovenosas e administração de lidocaína, um analgésico local, são alguns dos tratamentos utilizados para tratar a dor crónica. Mas, ainda assim, para ser eficaz, o tratamento tem de incluir um acompanhamento multidisciplinar. "São doentes com vários tipos de necessidades, têm de ter apoio de um anestesiologista, um enfermeiro, fisiatra, psicólogo", explica José Caseiro.