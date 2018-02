Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dos 15 doentes diagosticados com 'legionella' quatro estão internados

Dois doentes do Cuf Descobertas estão em em enfermaria e outros dois em cuidados intensivos.

O número de casos diagnosticados com doença dos legionários com ligação ao surto de 'legionella' no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, mantém-se em 15 e apenas quatro doentes permanecem internados.



Numa atualização divulgada esta quinta-feira, a Direção-Geral de Saúde informa na sua página na Internet que se mantêm os mesmos 15 casos de Doença dos Legionários notificados desde 27 de janeiro até às 18h00 desta quinta-feira.



A nota da DGS revela que dos 15 doentes diagnosticados com a 'legionella' dez já tiveram alta, um não chegou a ficar hospitalizado e quatro permanecem internados, "dois em enfermaria" e outros dois "em unidades de cuidados intensivos".



Segundo a DGS, os 15 casos respeitam a nove mulheres e seis homens. Quase todos os doentes (13) com idade superior a 50 anos.



Na sexta-feira passada, o ministro da Saúde afirmou que estava estabilizado o surto de doença do legionário do hospital CUF Descobertas, afirmando que, a partir de março, o Governo pretende ajudar os hospitais a "apertar a malha" no controlo da bactéria 'legionella'.



Em declarações aos jornalistas após acompanhar o Presidente da República numa visita ao hospital, Adalberto Campos Fernandes afirmou que o surto está agora na fase descendente, tendo atingido o número máximo de casos - quinze.