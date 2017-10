Dove novamente acusada de racismo

Vídeo mostra mulher negra a ficar branca após usar gel de banho.

09.10.17

A marca de produtos de higiene Dove publicou nas redes sociais um anúncio de uma mulher negra que a certo momento vira caucasiana. Ao lado dela está um gel de banho da marca dando a entender que a consumidora, além de ficar limpa ao usar o produto, fica também com a pele mais clara.

A propaganda foi intensamente criticada nas redes sociais e considerada racista por muitos internautas levando a Dove a apagar o vídeo e a pedir desculpas.

As acusações de racismo à marca não são inéditas. Em 2011, a Dove fez uma propaganda que mostrava o "antes e depois" das mulheres que usavam os produtos.



Na altura, o gel de banho em questão, prometia uma "pele mais bela em apenas uma semana". Na imagem, apareciam três mulheres, uma de raça negra, com a palavra "antes" por cima, outra com a pele mais clara no meio, e a terceira de pele branca com a palavra "depois".