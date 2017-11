Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas raspadinhas dão 100 mil euros em cinco dias

Apostadores vão receber cada um 81 mil euros após impostos.

Por José Durão e Francisco Gomes | 01:30

O distrito de Leiria registou, em menos de uma semana, dois prémios de 100 mil euros em raspadinhas. O primeiro saiu sábado, na Marinha Grande, e o segundo na quarta-feira, no Bombarral.



A raspadinha ‘Feliz Natal’ foi generosa para o apostador do Bombarral, que na tarde de quarta-feira gastou cinco euros e obteve o prémio máximo – cem mil euros –, indo receber 81 mil após as deduções para o Estado.



O homem, com cerca de 50 anos, "depois de raspar à nossa frente, ficou confuso e pediu para confirmarmos, e mal queria acreditar no que tinha ganho", contou ao CM Alexandra Alves, proprietária do quiosque Aki Ganha, onde foi vendida a raspadinha premiada.



Já na Marinha Grande, foi na Papelaria Pierrot que a outra apostadora comprou a raspadinha premiada. No sábado, pelas 17h30, entrou no estabelecimento acompanhada dos dois filhos.



Depois de jogar, "nem queria acreditar", disse António Silva, proprietário da Pierrot. "Os filhos ficaram eufóricos", disse, destacando que este foi o maior prémio nos 23 anos de atividade da papelaria.



Embora não fosse cliente habitual, António Silva acredita que o prémio "vai para alguém que precisa".