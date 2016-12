Duplica a lista de doenças de declaração obrigatória

De acordo com o despacho, as hepatites B, C e E, a dengue e varíola passam também a ser doenças de declaração obrigatória, bem como o ébola e a infeção provocada pelo coronavírus do Médio Oriente, doenças que não constavam da última atualização da lista, que remontava a 2014. Segundo Francisco George, apesar de não existirem casos em Portugal de muitas dessas doenças, tem de haver notificação para uma maior monitorização.