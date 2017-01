E a Palavra do Ano é...

'Geringonça' foi considerada a palavra do ano, de 2016, segundo uma votação realizada pelo Grupo Porto Editora e na qual participaram milhares de portugueses.





A palavra pegou, de tal forma que o atual executivo passará certamente à história como o governo da geringonça. Que, contra todas as previsões, vai funcionando e já passou a difícil meta do segundo Orçamento do Estado.



Na votação online organizada pela Porto Editora, a palavra vencedora captou 35% dos cerca de 28.000 votos expressos.No segundo lugar, com 29%, ficou o vocábulo "campeão" e, em terceiro, com 8%, "brexit", seguindo-se, ex-aequo, "parentalidade" e "presidente", com 6%, depois "turismo", "racismo" e "humanista", com 4% cada, "empoderamento", com 3%, e, finalmente, com 1%, "microcefalia".



A palavra "geringonça" liderou desde o início a votação, embora na reta final "campeão" se tenha "aproximado siginificativamente" da eleita, disse à agência Lusa fonte editorial.



A Palavra do Ano foi anunciada na Biblioteca Municipal José Saramago, em Loures, nos arredores de Lisboa. Nesta oitava edição participaram cerca de 28.000 cibernautas, ultrapassando os cerca de 20.000 votantes do ano passado. As palavras eleitas nas edições anteriores foram "esmiuçar" (2009), "vuvuzela" (2010), "austeridade" (2011), "entroikado" (2012), "bombeiro" (2013), "corrupção" (2014) e "refugiado" (2015).

O grupo editorial revelou esta quarta-feira os resultados da votação, que decorreu online no site www.palavradoano.pt O termo 'geringonça' foi a expressão usada pelo cronista Vasco Pulido Valente para designar a coligação de esquerda que sustenta o governo de António Costa, com o PS, PCP, Bloco de Esquerda e Os Verdes. Paulo Portas, então líder do CDS-PP, usou a palavra para confrontar o governo num dos primeiros debates parlamentares, após o governo assumir funções, ainda em 2015.