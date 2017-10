Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EasyJet faz última viagem para os Açores após transportar 182 mil passageiros

Responsável da companhia britânica em Portugal explicou que a companhia aérea não conseguiu entrar no mercado "com a oferta mínima de qualidade".

07:32

A transportadora aérea de baixo custo easyJet, a primeira 'low cost' a chegar aos Açores, faz este sábado a última ligação entre Lisboa e Ponta Delgada, após transportar cerca de 182 mil passageiros nesta rota.



O último voo será o regresso do voo Lisboa-Ponta Delgada de hoje, disse à Lusa fonte da companhia aérea, adiantando que desde 29 de março de 2015, quando a easyJet começou a operar a rota Lisboa-Ponta Delgada, foram transportados cerca de 182 mil passageiros.



Em março último, dois anos depois de a companhia ter "aterrado" nos Açores na sequência da liberalização das ligações aéreas entre duas ilhas do arquipélago e o continente português, o diretor da easyJet em Portugal, José Lopes, anunciou que a empresa iria deixar de operar esta rota.



"Vamos deixar cair a rota de Lisboa-Ponta Delgada", disse José Lopes em conferência de imprensa para anunciar o horário de inverno da easyJet para 2017/2018.



Na ocasião, o responsável da companhia britânica em Portugal explicou que a easyJet não conseguiu entrar naquele mercado "com a oferta mínima de qualidade".



"Nós não saímos por o tráfego de Ponta Delgada estar a baixar - estava a crescer - mas, na nossa conjuntura, não conseguimos ter a oferta que queríamos, que era, no mínimo, ter dois voos diários. Não tendo essa capacidade preferi retirar e transformar essas rotas em rotas diárias [em outros destinos]", declarou José Lopes, lembrando que a easyJet lutou três anos pela liberalização daquele mercado.



No entanto, a easyJet decidiu "voltar atrás" e "abandonar a operação para os Açores", onde tem atualmente quatro voos de ida e volta por semana.



"Isto num momento em que acreditamos que com o aumento da oferta da concorrência não vai haver impacto negativo, nem no mercado, nem nos açorianos", declarou na conferência de imprensa.



A liberalização das ligações aéreas entre duas ilhas dos Açores - São Miguel e Terceira - e o continente entrou em vigor a 29 de março de 2015, dia em que um voo de uma 'low cost', da easyJet, chegou pela primeira vez aos Açores, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.



A única companhia de baixo custo que continua a voar para São Miguel é a Ryanair, transportadora que, desde dezembro de 2016, passou a operar também para a ilha Terceira.