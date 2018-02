Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Educação Física tem prova de aferição

No secundário há Mandarim. Surdos vão ter prova própria.

Por Edgar Nascimento | 09:03

Os alunos do 8º ano vão ser obrigados a realizar prova de aferição a Educação Física. Esta é uma das novidades para o atual ano letivo, no que respeita às provas de aferição e exames nacionais.



Outra das novidades é a realização de exames a nível de escola na disciplina de Mandarim (iniciação). Já os alunos com surdez severa e profunda vão ter um exame nacional do secundário próprio: Português Língua Segunda.



O Despacho Normativo, publicado na 4ª feira, estipula que este ano as provas de aferição vão incidir nas disciplinas de Português e Estudo do Meio, Matemática e Estudo do Meio, Expressões Artísticas e Expressões Físico-Motoras (no 2º ano), Português, Educação Musical e Educação Visual e Tecnológica (no 5º ano) e Matemática, Educação Física e Educação Visual (no 8º). Segundo o documento, os alunos do ensino artístico especializado podem não realizar as provas de Educação Musical e EVT do 5º e de Educação Visual do 8º ano, bem como os alunos do curso básico de Dança das escolas artísticas podem ficar isentos da prova de Educação Física do 8º. A decisão caberá ao diretor de cada escola, "mediante parecer do Conselho Pedagógico".



No secundário, este ano há um novo exame: Mandarim (iniciação), realizado a nível de escola mas equivalente a exame final para conclusão do secundário. Tal como as provas de Alemão, Espanhol, Francês e Inglês, dura 120 minutos, com mais 30 de tolerância.



Os prazos de inscrição para os alunos que não sejam inscritos automaticamente nas provas decorrem entre hoje e 1 de março. As provas de aferição do básico realizam-se entre 2 de maio e 18 de junho, e os exames nacionais do 9º ano decorrem de 19 a 27 de junho. A 1ª fase das provas do secundário começam a 18 de junho e terminam a 27 de junho.