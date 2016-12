Efeitos secundários da quimioterapia contornados

Cirurgia com muitos riscos é opção pouco indicada

A cirurgia é um método de tratamento que se concretiza apenas numa pequena parte dos casos de cancro do pâncreas. Este tipo de tumores junta uma série de fatores que dificultam a abordagem cirúrgica.



"Mais de metade dos doentes quando são diagnosticados já têm metástases. Isto é, o cancro já se espalhou para outros órgãos. No grupo em que ainda não há metástases, a maioria dos doentes está numa situação não operável por questões de localização do tumor", explica ao CM Nuno Couto, médico oncologista da Fundação Champalimaud.



"Temos de avaliar se é possível retirar o tumor em segurança porque o pâncreas está muito próximo de vasos importantes e artérias. Há um risco muito grande de hemorragia, que pode ser fatal durante a cirurgia", sublinha.



O cancro do pâncreas é o tipo de tumor que quase segue à letra a conhecida expressão da Lei de Murphy: "Qualquer coisa que pode correr mal, vai correr mal." O diagnóstico é difícil, a expectativa de vida reduz-se drasticamente e os tratamentos continuam a ser muito limitados. Mas, e se nas substâncias que atacam as células cancerígenas a evolução não foi muita, no controlo da dor e dos efeitos secundários dos tratamentos há razões para continuar a lutar."Houve uma evolução, não tanto em termos de novas drogas para a quimioterapia, mas no controlo cada vez melhor dos efeitos secundários do tratamento. Os doentes toleram-no melhor e conseguem mais benefícios", afirma aoNuno Couto, médico oncologista da Unidade de Digestivo da Fundação Champalimaud.O controlo pode ser feito com uma maior atenção às doses e à frequência da quimioterapia, mas também com recurso a medicamentos. "Cerca de 90% dos doentes já não têm enjoos com o tratamento. Há 30 anos, 100% tinha enjoos", destaca o especialista, reforçando que "é preciso fazer perceber ao doente que não tem de ter dor porque é possível controlá-la". Mas o peso emocional da doença, que pode trazer um diagnóstico desolador, também entra na equação. "Nestes casos, diria que a dor física até é fácil de tratar. As outras dores são mais difíceis de gerir", conclui.