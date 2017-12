Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EGEAC justifica ajuste direto referente às cartolas da Passagem de Ano

Diz que consultou três empresas antes da decisão e que 57 mil euros "foi o do preço mais baixo".

Por Lusa | 19:38

A EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa adiantou hoje que foi realizado um "procedimento pré-contratual de ajuste direito com consulta a três entidades" antes da compra de 30 mil cartolas à empresa Whitespace.



Numa nota de esclarecimento, a empresa municipal refere que "relativamente ao contrato de fornecimento de trinta mil cartolas para a passagem de ano 2017/2018, foi realizado um procedimento pré-contratual de ajuste direto com consulta a três entidades que trabalham nesta área, cujo critério de adjudicação foi o do preço mais baixo".



"No âmbito deste processo foi selecionada, de acordo com o critério acima referido, a empresa Whitespace Creative Communication, Unipessoal, Lda., cuja proposta cumpriu todos os requisitos constantes no caderno de encargos", acrescenta o comunicado enviado às redações.



Na nota, a EGEAC salientou também que "à semelhança das Festas de Lisboa, está garantida a recolha e a transformação através de processos de reciclagem do plástico produzido nos três dias de concertos na Praça do Comércio".



De acordo com o jornal i, a EGEAC terá gasto 46.500 euros, mais IVA, num total de 57 mil euros, na compra de 30 mil cartolas para a passagem de ano na Praça do Comércio, por ajuste direto à empresa Whitespace.



Citando fonte do gabinete de comunicação da EGEAC, o jornal Público referiu na sua edição de quinta-feira que a despesa com a distribuição destes chapéus faz parte de um patrocínio no valor de 200 mil euros por parte da marca de cerveja.



A mesma fonte adiantou ao jornal que "o dinheiro saiu do orçamento da EGEAC num primeiro momento, valor esse que foi coberto 'a posteriori' pelo patrocinador".



Na quinta-feira, o vereador do CDS-PP na Câmara Municipal de Lisboa João Gonçalves Pereira manifestou-se "estupefacto e apreensivo com todo este processo das cartolas" e com a "forma como tem vindo a desenrolar-se".



Em declarações à agência Lusa, o centrista pediu esclarecimentos, e que fosse divulgado o caderno de encargos que levou ao ajuste direto.



Gonçalves Pereira quer saber também "por que razão foi escolhida aquela empresa", apontando que "não é uma fábrica que produz cartolas", mas sim "uma empresa de 'design'", constituindo assim "um mero intermediário".



O autarca questionou ainda a ligação de "um ex-autarca socialista" a esta empresa.