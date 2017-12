Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elefante Branco abre com 200 convidados

Festa será pomposa, segundo a direção. Entre os moradores corre o boato que as mulheres vão chegar em charrete.

Por João Saramago | 01:45

Uma das mais famosas boîtes de Lisboa reabre no final de janeiro na rua do Conde Redondo, não muito longe do anterior Elefante Branco, que fechou portas há um ano, na rua Luciano Cordeiro, por insolvência.



O elefante volta a erguer-se mas "não há qualquer relação com a anterior direção", disse Luís Carlos, gerente que adquiriu, em leilão, por cerca de 80 mil euros, a marca "Elefante Branco", registada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.



Luís Carlos aceitou fazer para o CM uma visita guiada às instalações que passarão a funcionar onde até há dez anos estava o bar Lobby. "Recorremos às mais modernas tecnologias. O espaço conta com várias saídas de emergência, serviço de videovigilância e alarmes", contou o gerente no espaço que aloja os registos das câmaras de vídeo. "Para abrir, falta a vistoria por parte da câmara", acrescentou.



A casa de diversão noturna será um espaço aberto a todo o tipo de clientes e uma grande parte serão estrangeiros que se deslocam a Lisboa em congressos ou para a concretização de negócios. O espaço tem capacidade para 198 pessoas. A abertura representa a criação de 20 postos de trabalho. Garantindo a reputação do nome Elefante Branco, contará com "a presença de mulheres muito bonitas", disse Luís Carlos. O espaço, cujo horário será das 21h00 às 4h00, terá um DJ em permanência. "Para além de ser uma sala que promove o convívio, é também um local onde serão servidas refeições", referiu.



Em segredo permanece a festa da inauguração. O gerente apenas adiantou que "será uma festa pomposa, visível mesmo no exterior do Elefante Branco". "Queremos fazer uma abertura ao nível do que o nome merece", adiantou.



No bairro, a reabertura do Elefante Branco não é indiferente. Entre os moradores corre o boato que a festa de abertura para 200 convidados será uma "coisa de arromba". Há quem diga que está previsto que as mulheres cheguem de charrete.



Bife com molho inglês

O Elefante Branco contava com dois únicos pratos: bife do lombo com molho inglês e natas e bacalhau à Brás. Receitas que ganharam fama. O segredo do bacalhau passava por ser desfiado sem ser cozido.



Objetivo é casa cheia

Luís Carlos quer recuperar o glamour do Elefante Branco, mas abrir a casa a um público mais vasto. "Haverá uma seleção à entrada que terá por base a pessoa não estar embriagada ou não ser agressiva", contou.



Polícias gratificados

O espaço reparte-se por duas salas. A mais vasta conta com um balcão onde serão servidas as refeições. Os funcionários saberão expressar-se em duas línguas estrangeiras. À entrada, dois porteiros farão a seleção e haverá polícias gratificados.



Crise económica ditou encerramento do ‘trombinhas’

O Elefante Branco foi inaugurado em novembro de 1978 na zona do Conde Redondo. A casa de diversão noturna tinha uma banda com pianista e foi fundada por três sócios. Em 1986, o espaço foi vendido e totalmente remodelado. Considerado um espaço de primeiro convívio entre homens e mulheres, rapidamente ganhou entre os clientes o nome de ‘trombinhas’. Com a crise económica instalada a partir de 2009, a casa acabou por fechar em dezembro de 2016.



Mulher guardou mascote 10 anos até ir para o Brasil

À entrada do Elefante Branco o cliente conta com uma mascote de peluche. O boneco tem uma década e foi comprado no bengaleiro da anterior boîte por um cliente e oferecido a uma mulher.



Quando esta partiu para o Brasil, deu-o ao atual gerente. Desde então que Luís Carlos sentiu que era necessário reabrir o Elefante Branco na capital.