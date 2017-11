Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigração cai pelo terceiro ano consecutivo

INE revela que saíram do País 97 151, dos quais 38 273 por mais de um ano.

Por J.S. | 11:05

Portugal registou, no ano passado ano, uma evolução negativa da população com um total de 10 309 573 habitantes, quando em 2015 eram 10 341 330.



A queda demográfica resultou de dois fatores: um maior número de óbitos (110 535) face aos nascimentos (87 126) e uma emigração superior ao número dos que entraram no nosso país.



Pelo terceiro ano consecutivo, a emigração desceu. O Instituto Nacional de Estatística revela que saíram do País 97 151, dos quais 38 273 por mais de um ano.



Já o número médio de filhos por mulher subiu para 1,36. O índice de fecundidade regista, assim, uma recuperação desde há três anos.