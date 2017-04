Empresários apresentam petição contra portagens na A28

Para aquele responsável, que é também presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), "o pórtico constitui uma incongruência, sobretudo numa altura em que se fazem todos os esforços para captar investimento para o concelho e se taxa a entrada numa zona empresarial".



"Para a região seria excelente que o Governo eliminasse aquele pórtico da A28. Se o pórtico de Neiva fosse retirado representaria um desconto de 17% no valor das portagens na ligação entre Viana do Castelo e o Porto", sublinhou Luís Ceia.Para aquele responsável, que é também presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), "o pórtico constitui uma incongruência, sobretudo numa altura em que se fazem todos os esforços para captar investimento para o concelho e se taxa a entrada numa zona empresarial".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) apresenta esta terça-feira uma petição pública pela eliminação do pórtico de Neiva da A28, à entrada de uma zona industrial de Viana do Castelo e considerado "entrave" à atividade empresarial da região.Em declarações à agência Lusa, o presidente da CEVAL, Luís Ceia, disse que o documento já reúne cerca de 800 assinaturas e que vai ser hoje iniciado o processo da sua distribuição em suporte papel pelas Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais do Alto Minho.O responsável afirmou que a petição, dirigida ao primeiro-ministro, "vai estar ainda disponível para assinatura nas páginas na Internet de todas as associações empresariais do distrito de Viana do Castelo".