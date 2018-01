Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontra a irmã ao fim de 30 anos

Abraço emocionado marcou o reencontro das duas irmãs na CMTV.

Por João Monteiro de Matos | 08:01

Maria de Fátima Lima, de 55 anos, procurou durante três décadas pela irmã, Ana Paula Lima, de 61. Apesar de as duas viverem em Lisboa, os destinos nunca se cruzaram. Um desencontro que terminou com a ajuda do programa da CMTV ‘Separados pela Vida’, emitido este sábado.



Foi no casamento do irmão mais novo que as duas irmãs estiveram juntas pela última vez e o falecimento de um outro irmão motivou Maria de Fátima a procurar Ana Paula.



Já depois de um abraço emocionado, descobriram todas as dificuldades por que cada uma tem passado. Maria de Fátima enfrenta um cancro e está prestes a cegar por completo. A irmã, adotada aos três anos por um casal amigo dos pais biológicos, diz ter sido maltratada pela mãe adotiva.



As duas irmãs prometeram não deixar que a vida as volte a separar. "Nunca mais a vou deixar", disse Maria de Fátima, que guardava apenas a memória dos olhos da irmã, "iguais aos da mãe [biológica]".



"Eu não a reconhecia, está muito diferente, mas gostei muito de a ver", acrescentou Ana Paula.



O apresentador da CMTV Duarte Siopa tinha também reservada uma surpresa para Ana Paula. Em parceria com a Clínica Milénio, o anfitrião do programa ofereceu-lhe uma prótese dentária.