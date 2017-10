Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiras receberam 90 euros líquidos de salário

Foram 17 as enfermeiras que sofreram cortes no salário no Hospital de Guimarães.

A Ordem dos Enfermeiros (OE) denunciou ontem que 17 enfermeiras especialistas em Saúde Materna e Obstétrica do Hospital de Guimarães "foram novamente alvo de cortes ilegais nos salários".



Houve enfermeiras que receberam 90 euros líquidos de salário porque a administração hospitalar terá marcado faltas injustificadas às profissionais que, entre julho e o passado dia 17 de outubro, aderiram ao protesto de zelo e suspenderam as suas funções especializadas.



A Ordem vai apoiar financeiramente as profissionais.



O Hospital de Guimarães defende que marcar faltas a enfermeiros em protesto decorre da lei.