Enfermeiros retomam cuidados a grávidas

Sindicato e ministério começam as negociações na segunda-feira para discutir carreira.

Por André Pereira | 08:38

Os enfermeiros especialistas vão retomar os cuidados diferenciados nos serviços de saúde materna e obstétrica no Serviço Nacional de Saúde. A decisão, segundo apurou o CM, depende da reunião de segunda-feira, entre o Sindicato dos Enfermeiros e o Ministério da Saúde, para discutir a carreira profissional.



"Reunimos hoje [ontem] e há um compromisso sério do próprio ministro para resolver o problema dos especialistas e da carreira até setembro", garantiu ao CM Correia Azevedo, do sindicato. Bruno Reis, porta-voz do Movimento dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia, saúda "a aproximação do ministério" e sublinha que "sempre houve disponibilidade para suspender o protesto, desde que exista do ministro uma intenção clara de resolver o problema". Estes profissionais suspenderam os cuidados diferenciados nas maternidades, alegando ter sido contratados e pagos apenas como enfermeiros gerais.



O Ministério da Saúde pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República (PGR) e na quinta-feira foi conhecido o documento. A PGR considera o protesto ilegítimo, referindo que "podem ser responsabilizados disciplinarmente" e também de forma "civil pelos danos causados a utentes".



Ana Rita Cavaco, bastonária dos enfermeiros, questiona o parecer da PGR e lamenta que "o ministro esteja mais preocupado em ameaçar disciplinarmente os enfermeiros do que em resolver a carreira".