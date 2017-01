Enfermeiros são quem mais sofre agressões

Dos 309 enfermeiros alvo de agressões, 235 são mulheres e com idades compreendidas entre os 30 e os 49 anos. Quanto aos agressores, os doentes ‘lideram’, seguindo-se os familiares de doentes e os profissionais de saúde.A maioria dos casos de violência ocorreram nos hospitais públicos e centros de saúde. Segundo os dados da DGS, publicados na sexta-feira, os dias com mais episódios de violência são as terças e quartas-feiras, e o período mais crítico situa-se entre as 08h00 e as 13h59.O Observatório Nacional da Violência Contra os Profissionais de Saúde contabiliza estes registos online desde 2007.