Escola pública perde alunos para privados

Redução do número de estudantes reflete a baixa natalidade em Portugal.

Por João Saramago | 01:30

A escola pública em Portugal está a perder alunos, enquanto no ensino privado estão a aumentar. No arranque do ano letivo 2014/2015, matricularam-se no setor público 1 224 060 alunos, enquanto no ano seguinte foram 1 187 522. A diferença é uma redução superior a 36 mil. No mesmo período, o setor privado passou de 211 256 para 217 413. São mais 6157 alunos. Os dados são os mais recentes, disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.



A diminuição do número de alunos no ensino público reflete o problema da baixa natalidade em Portugal. A descida mais expressiva no ensino público ocorreu no Básico, com um recuo de 3,6%. No início do ano letivo 2014/2015, estavam matriculados 911 563 alunos. Um ano mais tarde eram 879 538.



No Secundário, a queda no ensino público foi de 1,5%. A escola pública passou de 312 497 inscritos em setembro de 2014 para 307 984 um ano mais tarde.



Diferente comportamento teve o número de inscritos nos colégios. No Básico privado, o total de alunos subiu, no mesmo período, de 130 135 para 133 859 (2,8%). Já no Secundário o acréscimo foi de 2,9%, de 81 121 alunos para 83 554. Dentro do privado, os colégios financiados pelo Estado perderam 1369 alunos.



22 mil do privado recebem do estado

Há 22 mil alunos no sistema de ensino que frequentam colégios privados e recebem apoio do Estado para o pagamento das mensalidades, um encargo anual de 25 milhões. São os alunos com o chamado contrato simples, em que a família vive com o salário mínimo.



Agrupamento escolar desagrada a 25%

Os agrupamentos de escolas foram classificados como negativos por 25% dos professores que participaram num estudo elaborado pelo Conselho Nacional de Educação.



Quando questionada sobre a maior dificuldade sentida, decorrente do processo de agregação escolar, metade indicou a dimensão geográfica, 20% a dimensão pela quantidade de alunos e 10% a dimensão pelo total de estabelecimentos.



O principal constrangimento mencionado é referente à falta de horas para prestar apoio suplementar aos alunos. Um problema referido por 73% dos 76 professores, maioria diretores, provenientes de 25 unidades, que participaram no estudo.



A dispersão geográfica entre estabelecimentos é, por sua vez, um constrangimento referido por metade dos intervenientes. A redução do número de alunos é uma preocupação para 48%.



2 024 483

estudantes matriculados em Portugal. O valor inclui pré-escolar, Básico, Secundário, pós- -Secundário e Superior.



Escolaridade obrigatória

Em Portugal, a educação é obrigatória a partir dos 6 anos. A escolaridade obrigatória termina quando o aluno completa 18 anos (12º ano de escolaridade).



Início da escola pública

As aulas régias foram a primeira experiência de ensino público. Arrancaram no século XVIII, com o Marquês de Pombal, após a expulsão dos jesuítas.