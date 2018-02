Envelhecimento da população e qualidade da justiça são os principais desafios para 2018

Inquérito, esta segunda-feira divulgado, é da responsabilidade da Universidade Católica.

Por Lusa | 16:36

O envelhecimento da população e a qualidade da justiça são os principais desafios para Portugal em 2018, segundo os resultados de um inquérito, esta segunda-feira divulgado, da responsabilidade da Universidade Católica.



De acordo com o inquérito "2018-Desafios para Portugal", 54,5% dos inquiridos refere que o envelhecimento da população é um dos principais desafios, seguido pela qualidade da justiça (54,3%), competitividade (45,7%) e burocracia (39,5%).



Por sua vez, 37% das pessoas que responderam ao inquérito mostram-se preocupadas com a dependência do Estado.



O estudo revela também que questões ligadas à formação e capacitação de quadros (18,8%), igualdade de género (18,8%) e responsabilidade social (13,2%) figuram nos últimos lugares da tabela de desafios propostos.



Em declarações à Lusa, o 'dean' (reitor) da Católica Business & Economics, considerou que algumas respostas, "como o envelhecimento da população e a competitividade", já eram esperadas.



"Competitividade em si tem muito a ver com a burocracia. A ineficiência dos nossos tribunais é um grande entrave à competitividade", exemplificou Nuno Fernandes.



Segundo o responsável, os resultados obtidos revelam que "está na altura" das empresas se prepararem para uma nova realidade, a de ter "três gerações a trabalhar em conjunto na mesma empresa".



De modo a trabalhar alguns destes desafios a Católica lança hoje a iniciativa "Knowledge@CatólicaLisbon", que tem como objetivo fazer chegar a investigação produzida à sociedade empresarial.



Para a realização deste estudo, a instituição inquiriu 25 mil pessoas entre os 17 e 71 anos, dos quais, 43% são licenciados, 28% concluíram o secundário, 25% são mestres, 2% doutorados e 2% têm o ensino básico. Entre os respondentes com ensino superior, verifica-se que a maioria pertence a áreas ligadas a Economia e Gestão.