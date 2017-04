Envelhecimento leva à perda gradual da visão

Controlar a doença e ter uma alimentação cuidada

A catarata, quando não é tratada, pode levar à cegueira, mas a cirurgia corretiva é considerada pelos médicos uma intervenção simples que já mostra resultados em 24 horas. O avanço da doença pode tornar o tratamento cirúrgico mais traumático, comprometendo a recuperação imediata da visão.



"É melhor tratar o doente quando a catarata está numa fase inicial, mais fácil de tratar, do que quando já está bastante desenvolvida", explica ao CM o oftalmologista Pedro Mouro.



A diabetes é outra patologia que causa glaucoma, uma das principais causas de cegueira. Estima-se que uma em cada sete pessoas cegas seja vítima de glaucoma. Para evitar chegar a essa situação clínica, os médicos recomendam aos diabéticos que controlem a doença através da medição da glicemia, antes e depois das refeições, e que tenham um regime alimentar adequado.



Seguindo os cuidados certos, por exemplo, com a alimentação, e mantendo a diabetes bem controlada, o doente consegue manter uma boa qualidade de vida.









A catarata é uma opacificação da lente natural do olho, chamada cristalino, que se encontra localizada atrás da íris (parte colorida do olho). O avanço da idade causa o envelhecimento do cristalino, tal como acontece com os restantes órgãos do corpo. O resultado é o aparecimento de catarata no olho, muito comum a partir dos 70 anos de idade."Todas as pessoas caminham para a opacidade porque envelhecem. Temos o envelhecimento da população e o aumento da esperança de vida que concorrem para que os problemas relacionados com a idade venham a prevalecer cada vez mais e a precisar de resposta", afirma aoPedro Mouro, coordenador da Unidade Funcional de Oftalmologia do Hospital Dr. José de Almeida, em Cascais.O único tratamento eficaz para a catarata é a cirurgia, na qual o cristalino é removido, por meio de ultrassons, através de uma pequena incisão e não com raios laser.