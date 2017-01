O que achou desta notícia?







As temperaturas baixas continuam a afetar o país. Há relatos de neve no Algarve, esta quinta-feira. Captou o momento? Partilhe o que viu com o Correio da Manhã, enviando as suas fotos e vídeos para o email portal@cmjornal.pt