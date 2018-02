Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipas de apoio vão distribuir agasalhos a sem-abrigo em Faro

Equipas estarão "em ação de vigilância e auxílio a quem mais necessite".

18:37

Equipas com elementos dos Bombeiros Sapadores de Faro, da Cruz Vermelha e dos serviços de Ação Social da Câmara de Faro vão estar a partir desta segunda-feira na rua a distribuir agasalhos, informou a autarquia.



"Com o objetivo prioritário de acudir a cidadãos sem-abrigo ou com necessidades especiais, estas equipas percorrerão vários pontos do concelho distribuindo agasalhos", lê-se no comunicado enviado pela Câmara de Faro.



A autarquia adiantou que a medida entra em vigor hoje, com a saída para a rua de equipas que estarão "em ação de vigilância e auxílio a quem mais necessite", devido às baixas temperaturas que se fazem sentir em Portugal.



"O aviso de descida drástica das temperaturas motiva a adoção de medidas de contingência e recomendações por parte do município, para proteção das comunidades", refere o comunicado.



A autarquia pede ainda a colaboração da população "na identificação de eventuais situações que se enquadrem neste tipo de apoio disponibilizado".



Para encaminhamento de situações identificadas, a Câmara de Faro solicita o contacto com a central de comunicações do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Faro através do número 289888000.



A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) aconselhou hoje os portugueses a tomarem medidas preventivas face ao tempo frio e alertou para a necessidade de uma condução cuidadosa sobretudo em locais suscetíveis de formação de gelo.



Com o tempo frio, alerta também a ANPC num aviso à população, podem verificar-se intoxicações por inalação de gases por inadequada ventilação de habitações com lareiras e braseiras, sendo que as mesmas podem provocar incêndios.



A ANPC recomenda que se evite exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura, a proteção com roupas adequadas, a ingestão de bebidas quentes evitando-se o consumo de álcool, a adequada ventilação das habitações, e o cuidado com dispositivos de aquecimento.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo (o menos grave) para todos os distritos do continente devido ao frio, atualizado hoje e que se prolonga até à madrugada/manhã de quinta-feira.