Escola de Carcavelos pode não reabrir em janeiro

Para Adelino Calado, maior é o risco de algum dos alunos ter um acidente do que causar agora algum alarmismo com o eventual fecho da escola já em janeiro.



Adelino Calado adiantou que o órgão diretivo da Secundária de Carcavelos discutiu qual a posição a tomar durante os últimos dois meses e concordaram em não abrir a escola para o segundo período escolar se, entretanto, os problemas não forem resolvidos.



"Se eu tiver de fechar a escola será mesmo terrível, mas mais graves serão as consequências se ninguém fizer nada. Isto tem de se resolver e tenho esperança de que a Parque Escolar o faça nos próximos 15 dias, período de férias", concluiu.



O diretor diz-se preparado para enfrentar um processo disciplinar por causa da decisão de encerrar a escola. A Escola Básica e Secundária de Carcavelos tem quase 2 mil alunos, do 7º ao 12º anos. Na escola trabalham 170 professores e 30 funcionários administrativos.



Falta luz em várias salas, as entradas e saídas não são controladas, janelas e estores não funcionam, o ar condicionado não funciona, a cantina tem falhas de funcionamento. São estas as razões que levaram a direção da Escola Básica e Secundária de Carcavelos a não abrir portas em Janeiro, após a pausa letiva de Natal e Ano Novo.Os problemas já se arrastam há um ano, num edifício que foi intervencionado pela Parque Escolar em 2012. Mas a escola ficou sem técnico de manutenção e as dificuldades têm-se agravado. "Não vamos abrir a escola em janeiro e ficará fechada enquanto não houver as condições mínimas de segurança" diz ao jornal 'i' Adelino Calado, diretor do agrupamento de escolas de Carcavelos.Esta quinta-feira, em declarações à Lusa, o diretor mostrou-se mais recetivo à ideia de abrir em Janeiro. Dis esperar que os "problemas de segurança" da Secundária de Carcavelos sejam resolvidos nos próximos 15 dias, para evitar o encerramento do estabelecimento.