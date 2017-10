Escola de Oeiras serviu frango cru às crianças

Imagens que circulam nas redes sociais mostram almoço da passada segunda-feira.

Em comunicado, citado pela mesma estação, a EB23 Noronha Feio refere que "a responsabilidade de terem servido frango cru é da deficiente gestão do pessoal da cozinha gerida pela empresa que está à frente do refeitório".





A escola EB23 Noronha Feio, em Queijas, Oeiras, terá servido comida crua na cantina na passada segunda-feira, dia 16 de outubro. A denúncia foi feita nas redes sociais, com a partilha de várias imagens em que é possível ver frango sem estar cozinhado, ainda em sangue.A refeição - frango com arroz - estava mal confecionada e, em entrevista à TVI, Isabel Amaral Nunes, presidente da Associação de Pais da referida escola, afirmou tratar-se de uma "situação grave de saúde pública"."Almoço escolar. Tirem as ilações. Escola EB 2/3 Noronha Feio Lisboa", pode ler-se na legenda de uma das imagens partilhadas sobre este caso. Esta publicação já teve mais de 11 mil partilhas e quase 600 reações no Facebook.