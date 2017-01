Escola de Valdevez com obras de 2,8 milhões de euros

"A intervenção arrancou com a requalificação dos blocos II e III (oficinas), que se espera venham a estar concluída até ao verão, seguindo-se as obras nos outros espaços, sempre tendo em conta as necessidades dos alunos e as boas condições de aprendizagem", sustentou o município.Para aquela autarquia do Alto Minho esta empreitada "reveste-se de total importância para o concelho, dado o avançado estado de degradação em que se encontrava o edifício e espera-se que seja realizada no prazo estipulado para que os transtornos para os pais e comunidade escolar sejam reduzidos ao mínimo".A escola, com 30 anos, "nunca foi alvo de nenhuma manutenção que atenuasse o desgaste das estruturas devido aos anos de vida dos edifícios e sua consequente utilização".Anteriormente, a Câmara explicou que a intervenção prevê "a substituição da cobertura em fibrocimento por painel 'sandwich', o que, para além de cumprir a função impermeabilizante, melhorará significativamente o comportamento térmico e eficiência energética dos edifícios, e colocado sistema de aquecimento".A requalificação irá incidir "no pavilhão polivalente, nos blocos I, II e oficina e incluirá a colocação de mobiliário escolar, material didático, mobiliário e equipamento técnico de laboratório e equipamento informático e multimédia".A empreitada pretende ainda "criar condições de segurança e de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida"."Através da reorganização e melhoramento dos espaços pretende-se incrementar a diversidade de práticas pedagógicas, o reforço do ensino experimental de ciências e tecnologia (laboratórios e oficinas) e de tecnologias de informação e comunicação", explicou aquela autarquia.Já o auditório, com capacidade para 180 lugares sentados, "contemplará uma área com bancada retrátil, permitindo a fácil utilização desse espaço para várias atividades em simultâneo", sendo que "todos os edifícios serão interligados por passagens cobertas".Segundo a Câmara, esta obra "completa as intervenções na rede de equipamentos escolares do concelho", após a reabilitação efetuada nas escolas básicas de Távora Santa Maria e Eira do Penedo - Soajo.