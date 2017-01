Escola do Porto já retomou parcialmente a atividade letiva

O diretor disse ainda que a direção vai também reunir-se entre hoje e terça-feira com os encarregados de educação dos alunos dos 7.º e 8.º anos que serão transferidos para a escola Ramalho Ortigão, onde retomarão as aulas na quarta-feira.



Segundo Manuel Lima, a direção do Alexandre Herculano esteve durante o fim de semana a preparar a reabertura da escola, designadamente a "fazer novos horários e a verificar as salas".O diretor disse ainda que a direção vai também reunir-se entre hoje e terça-feira com os encarregados de educação dos alunos dos 7.º e 8.º anos que serão transferidos para a escola Ramalho Ortigão, onde retomarão as aulas na quarta-feira.Na sexta-feira, após realizar uma visita ao estabelecimento de ensino, a secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, anunciou que a Alexandre Herculano retomava hoje as aulas para os alunos da unidade de multideficiência e ensino noturno, sendo que na terça-feira recomeça a atividade letiva para os nonos anos e secundário.A escola encontrava-se encerrada desde quinta-feira por chover dentro das salas de aula.Face às más condições em que se encontram alguns espaços do edifício da Alexandre Herculano, o diretor Manuel Lima adiantou na sexta-feira que os estudantes dos 7.º e 8.º anos de escolaridade vão ser deslocados para a escola Ramalho Ortigão, que dista cerca de um quilómetro.A falta de condições na Escola Secundária Alexandre Herculano - projetada pelo arquiteto Marques da Silva (1869 -1947), autor da estação ferroviária de São Bento e da Casa de Serralves, e classificada como imóvel de interesse público - tem motivado intervenções de várias entidades e partidos políticos.

A Escola Alexandre Herculano, no Porto, retomou esta segunda-feira de manhã parcialmente a sua atividade, com aulas para os alunos da unidade de multideficiência, tal como estava programado, disse à Lusa o diretor do estabelecimento de ensino, Manuel Lima.Segundo Manuel Lima, também hoje serão retomadas as aulas do ensino noturno."Amanhã [terça-feira] a Alexandre Herculano abre para os alunos do 9.º ano e secundário tal como tinha sido noticiado na sexta-feira", acrescentou.