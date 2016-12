Escola Secundária de Carcavelos decide esta sexta-feira se vai abrir

A PE atribui a ausência do técnico a um processo judicial aberto por um candidato ao concurso aberto para preencher a vaga. Em comunicado garantiu ainda que a falta de luz será resolvida até terça-feira.



Desde a ameaça de não abertura feita pelo conselho geral do agrupamento, dezenas de técnicos da PE têm marcado presença na escola. A direção queixa-se da falta de iluminação, que pode provocar acidentes, e de problemas no sistema informático central que gere o controlo de entradas e de falta de estores nas janelas.A PE atribui a ausência do técnico a um processo judicial aberto por um candidato ao concurso aberto para preencher a vaga. Em comunicado garantiu ainda que a falta de luz será resolvida até terça-feira.

A decisão sobre abrir ou não a Escola Secundária de Carcavelos (Cascais) na próxima terça-feira, início do segundo período letivo, será tomada esta sexta-feira, após uma reunião na sede do Ministério da Educação, em Lisboa, com a direção do Agrupamento e representantes da Parque Escolar (PE).A direção do Agrupamento de Escolas de Carcavelos exige que a Parque Escolar, empresa pública responsável pela manutenção desta escola e de mais cerca de 200, garanta que existem condições de segurança para o funcionamento do estabelecimento."Se a PE se responsabilizar e garantir a segurança das instalações, a escola abrirá. Do nosso ponto de vista não existem essas condições, porque a PE não cumpriu o contrato e não fez manutenção nos últimos oito meses, desde que o técnico destacado se foi embora", afirmou aoAdelino Calado, diretor do agrupamento, sublinhando que os problemas de manutenção são comuns "a quase todas as 60 escolas construídas na 3ª fase da PE".