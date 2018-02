Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escolas atrasam aumentos dos docentes

Professores reclamam que as escolas não estão a contabilizar o tempo real de serviço.

Por Francisca Genésio | 08:21

As escolas portuguesas estão a receber "inúmeras reclamações dos professores", devido à atualização do recenseamento das carreiras, pedida pelo Ministério da Educação para efeitos da atualização dos salários.



Os docentes reclamam que o tempo de serviço contabilizado pelas escolas "não corresponde ao real". As reclamações acabam por atrasar o envio da documentação à tutela, para avaliação do escalão e para que esta possa aprovar que as escolas procedam à respetiva atualização dos ordenados.



Ainda assim, só a vontade das escolas não chega. De acordo com o diretor de um agrupamento de escolas e autor do blogue ‘Arlindovsky’, "ainda não há software para aplicar os vencimentos aplicados". O aumento está contemplado no Orçamento do Estado para este ano e foi implementado a 1 de janeiro.



As discrepâncias nos tempos de serviço foram confirmadas ao CM por João Dias da Silva, presidente da Federação Nacional de Educação, e por Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes Escolares. O reposicionamento salarial vai ser feito em parcelas de 25% a cada semestre.



Só ao fim de dois anos é que os docentes terão o aumento correspondente ao escalão.



BE e PCP querem que Educação Física conte

O BE e o PCP querem que a nota da disciplina de Educação Física volte a contar para a média de acesso ao Ensino Superior, à semelhança do que acontecia até à reforma introduzida por Nuno Crato.



Os dois partidos apresentaram projetos de resolução para reverter a situação.



Andaep vai questionar escolas sobre problemas

A Associação Nacional de Direção de Agrupamentos de Escolas Públicas (Andaep) vai realizar reuniões em escolas (Santo Tirso, Viseu, Lisboa e Albufeira) com o objetivo de dar parecer, ao Ministério da Educação, sobre problemas como o financiamento e o rácio de funcionários.



PORMENORES

Aumento entre 20 e 50 €

O aumento salarial dos docentes vai refletir-se num ganho mensal entre 20 e 50 euros, o que representa um encargo de 90 milhões para o Governo.



Diretor contra rankings

O diretor da Escola Portuguesa de Díli, Timor-Leste, Acácio Brito, considerou ontem que os rankings das escolas deturpam a realidade do centro escolar.