Escolas do Norte e Centro Litoral com mais sucesso

Percentagem de alunos com percursos diretos de sucesso aumenta, mas em termos nacionais ainda fica abaixo dos 50 por cento.

Por Bernardo Esteves | 01:30

As escolas situadas nos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo e Viseu são as que apresentam maior sucesso escolar dos alunos, tanto no 3º ciclo do ensino básico como no ensino secundário. No polo oposto estão os distritos de Beja, Faro, Bragança, Setúbal e Portalegre, onde a taxa de sucesso é mais baixa.



Os dados revelados ontem, relativos ao ano letivo passado, constam no indicador Percursos Diretos de Sucesso (PDS), construído pelo Ministério da Educação. Considera-se que um aluno teve um percurso direto de sucesso no 3º ciclo quando não reprovou nos 7º e 8º anos e teve positiva nas duas provas finais do 9º ano. Já no ensino secundário, é preciso não ter chumbado nos 10º e 11º anos e ter tido positiva nos exames nacionais do 12º ano.



A percentagem de percursos diretos de sucesso em Portugal Continental no ano letivo passado foi de 46 por cento no 3º ciclo do ensino básico e de 42% no ensino secundário.



Segundo o Ministério da Educação, verificou-se uma melhoria face a 2015/16, quando a taxa foi de 40% no 3º ciclo e de 37% no secundário. "É sempre preciso olhar para estas variações com cautela", afirmou o secretário de Estado da Educação, João Costa, considerando que se trata de uma "ligeira subida". Apesar da melhoria, o sucesso é conseguido por menos de metade dos alunos.



As raparigas conseguem ter melhores resultados do que os rapazes . No 3º ciclo do ensino básico, a maioria das raparigas (51%) teve um percurso de sucesso, contra 41% dos rapazes. No ensino secundário, a diferença mantém-se e as mulheres continuam a ter melhores resultados (47% contra 37% dos homens).



Estes e outros dados estão disponíveis desde ontem no portal Infoescolas e podem ser usados pelos diretores.



Alunos carenciados com menor taxa de sucesso escolar

Os alunos oriundos de meios mais desfavorecidos têm menos sucesso. Os dados ontem revelados indicam que no ano letivo passado, no 3º ciclo, apenas 22% dos alunos no escalão A da Ação Social Escolar e 34% do escalão B tiveram percursos de sucesso. Já entre os alunos sem apoio da ASE, 54% teve percursos diretos de sucesso.



Já no secundário, apenas 28% dos estudantes do escalão A e 35% do escalão B tiveram sucesso porque não reprovaram nos 10º e 11º anos e tiveram positiva nos exames. A percentagem de sucesso sobe para 44% nos alunos sem apoio.



Ensino profissional com dados disponíveis pela primeira vez

Uma série de informação útil para escolas e famílias sobre o ensino profissional está pela primeira vez disponível desde ontem no portal Infoescolas (infoescolas.mec.pt). É possível, por exemplo, saber qual a percentagem de alunos de cada escola que conseguiu concluir em três anos o ensino profissional e comparar esse valor com a percentagem a nível nacional conseguida por alunos que tinham um perfil semelhante antes de entrarem no secundário.



"Até aqui, só tínhamos informação disponível sobre metade do ensino secundário. A informação sobre os cursos profissionais é um grande avanço para a transparência do sistema. Era como se estes alunos não existissem", afirmou o secretário de Estado do Ensino, João Costa. Também o 1º ciclo passa a ter informação disponível no Infoescolas, nomeadamente sobre as provas de aferição realizadas o ano letivo passado.



As escolas podem, por exemplo, ficar a saber em que domínios os alunos revelaram mais dificuldades e tomar medidas para as corrigir.



Só dois acima de metade

Coimbra e Braga são os únicos distritos onde pelo menos metade dos alunos do básico consegue ter um percurso de sucesso, com 57% e 50%.



Secundário abaixo de 50%

No secundário, nenhum distrito consegue que, pelo menos, metade dos alunos nunca chumbe: Braga e Viana são os melhores, com 48% a ter sucesso.



Rankings criticados

O secretário de Estado João Costa criticou o ranking tradicional das escolas, por induzir práticas erradas.



5350 escolas

O Infoescolas apresenta este ano informações sobre 5350 escolas e 1,2 milhões de alunos.