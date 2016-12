Escolas públicas no topo das que melhoram alunos

A diferença entre as duas percentagens determina se a escola está melhor ou pior do que a média nacional. Assim, 242 conseguem que os alunos progridam acima da média nacional e em 297 os resultados regridem. Em quatro, os resultados são idênticos à média.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



33.3%

33.3% 66.7%

66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



33.3%

33.3% 66.7%

66.7% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Seis escolas públicas estão nos 20 primeiros lugares de um ranking do Ensino Secundário construído este ano pela primeira vez pelo Ministério da Educação, que o ano passado já o concebera para o ensino básico. Designado ‘Percursos Diretos de Sucesso’, o indicador permite perceber quais as escolas que mais fazem progredir os alunos. A Escola Básica e Secundária de Vila Cova, em Barcelos, ocupa o primeiro lugar.Nos rankings habituais, construídos com base nas notas dos exames, as escolas públicas não conseguem posições tão elevadas. O ano passado, a melhor pública no ranking dofoi a Escola do Restelo no 34º lugar.O indicador analisa a percentagem de alunos da escola com percursos diretos de sucesso nos dois últimos anos letivos, ou seja, que obtêm nota positiva nos dois exames do 12º ano, após um percurso sem retenções no 10º e no 11º. Depois, a percentagem de percursos de sucesso entre os alunos da escola é comparada com a média nacional dos alunos que, três anos antes, à entrada no Secundário, tinham nível escolar semelhante.