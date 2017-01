Escolas recebem reforços amanhã

O que achou desta notícia?







As escolas começam a receber amanhã cerca de 500 professores contratados especificamente para o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. O Ministério da Educação (ME) confirmou aoque está já a "proceder à validação dos horários" solicitados pelas escolas. "Pedi um professor e o horário foi validado hoje [ontem].A partir de sexta-feira [amanhã], estes professores começam a chegar às escolas e ficam colocados por dois anos", disse ao CM Filinto Lima, que dirige o Agrupamento Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia. O plano consiste em 2900 medidas de combate ao insucesso propostas por 800 agrupamentos. "No meu caso, é um recurso adicional para atacar os problemas logo no 1º ano", disse Filinto Lima, que também preside à Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.O ME destaca, contudo, que este programa "vai muito para além deste conjunto adicional de docentes" e "mobiliza a totalidade dos professores, uma vez que se centra nas dinâmicas de sala de aula, em todas as turmas do País". Serão também mobilizados os "Centros de Formação dos Agrupamentos de Escolas, já que inclui a disponibilização de formação para cerca de 35 mil docentes". As verbas vêm "sobretudo do Orçamento do Estado", que financia o "crédito horário das escolas". Já a contratação destes 500 professores e outras medidas serão financiadas com fundos comunitários, num valor global de 32 milhões de euros, revelou o Ministério da Educação.