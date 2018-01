Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escolas substituem amianto por material inflamável

Nova construção utiliza material que pertence à família daquele que foi utilizado na construção da Associação que ardeu em Tondela.

Há várias escolas no País a substituir as coberturas de amianto por painéis feitos a partir de um material combustível, avança o jornal Público esta terça-feira.



De acordo com a publicação, o material denominado polierutano, pertence à mesma família daquele que foi utilizado na construção da Associação Recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela, onde morreram oito pessoas após uma explosão seguida de incêndio, no sábado passado. De acordo com um levantamento realizado junto das autarquias por parte do jornal diário, a utilização do material nas escolas está a ser feita de forma diferente.



O Ministério da Educação garante que "na seleção dos materiais e soluções construtivas é cumprida a legislação e regulamentação aplicáveis", apesar de não especificar quais os materiais utilizados.



Também na torre de Grenfell, em Londres, onde dezenas de pessoas perderam a vida num incêndio em junho de 2016, foi utilizado um material da família dos derivados de petróleo.