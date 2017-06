Escoliose comum na adolescência

O colete tem de ser usado durante toda a adolescência, vinte e três horas por dia ou, caso contrário, não é eficaz. Há até situações em que não é necessária a ortótese, se as curvaturas forem abaixo dos vinte e cinco graus. A vigilância com radiografias deve ser feita de quatro em quatro meses.



Em cada dez casos de escoliose idiopática adolescente, oito são raparigas.



A escoliose não tem cura mas, nos casos em que é necessária cirurgia, a deformidade na coluna é corrigida entre setenta a oitenta por cento. A doença caracteriza-se por uma curvatura em forma de ‘S’ nas costas. "Aparece um alto e vemos uma assimetria do tronco, há um desnivelamento de um ombro em relação ao outro", explica Nélson Carvalho, ortopedista no Hospital Lusíadas, em Lisboa.A escoliose pode ser de vários tipos mas é a idiopática, cuja causa é desconhecida, que representa oitenta por cento dos casos. Dentro deste grupo, a do adolescente é a mais frequente."As escolioses adolescentes com mais de quarenta graus de curvatura vão dar dor na fase adulta e agravar durante toda a vida. As que têm setenta graus podem comprometer a função respiratória. Estas situações devem ser tratadas com cirurgia porque a qualidade de vida dos doentes fica comprometida", afirma o ortopedista.