ESHTE e Right Buddy juntam-se para ajudar as vítimas dos incêndios

Recolha de donativos e alimentos até quinta-feira.

17:01

Perante a tragédia dos incêndios que têm abalado Portugal nos últimos quatro meses, dois estudantes da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) decidiram que tinham de ajudar as pessoas afetadas pelos fogos e organizaram uma recolha de donativos e alimentos.

O pedido de ajuda foi publicado no Facebook da AE ESHTE e rapidamente chegou à agência de comunicação com responsabilidade social Right Buddy que "arregaçou as mangas" e vai conduzir com eles até Viseu para distribuir os donativos pelos vários postos de bombeiros, pelas pessoas que precisam de alimentos e para ajudar os animais que ficaram feridos ou foram deixados para trás.

Pontos de entrega dos alimentos:

-Na Associação de Estudantes da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril

- Escola Secundária Leal da Câmara

Principais mantimentos pedidos pelos bombeiros :

-Enlatados

-Água e leite

-Cereais

-Pomadas para as queimaduras

-Mantas e roupas para os desalojados.

Mais sobre a iniciativa no Facebook da AE ESHTE e no Facebook da Right Buddy